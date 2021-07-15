Обзор гидрологической обстановки по состоянию на 15 июля 2021 года

В истекший период (10-14 июля) на реках страны преобладал спад уровней воды, в результате чего на Западной Двине у г. Витебск уровень воды опустился ниже опасной низкой отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.

По состоянию на 15 июля почти повсеместно на реках страны наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-5 см.

На Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица, г. Лоев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах составляет в основном 24-28ºС.

В ближайшие дни на реках страны спад уровней воды сохранится, в результате чего на Березине у г. Светлогорск уровень воды опустится ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.