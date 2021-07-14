Прогноз погоды по Беларуси на 15-17 июля

15 июля погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса. Переменная облачность. В восточных, а ночью и в центральных районах республики пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы и сильные дожди, возможен град. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +16..+22°С, днем +29..+34°С, в отдельных районах республики она составит +35..+36°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

16 и 17 июля республика останется в очень теплой неустойчивой воздушной массе субтропического происхождения. Переменная облачность.

16 июля местами по стране ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +17..+22°С, днем +29..+34°С, в отдельных районах страны воздух прогреется до +35..+36°С.

17 июля местами по стране прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +17..+22°С, днем +27..+34°С.