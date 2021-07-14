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Прогноз погоды по Беларуси на 15-17 июля

синоптическая карта

15 июля погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса. Переменная облачность. В восточных, а  ночью и в центральных районах республики пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы и сильные дожди, возможен град.  Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +16..+22°С, днем +29..+34°С, в отдельных районах республики она составит +35..+36°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

16 и 17 июля республика останется в очень теплой неустойчивой воздушной массе субтропического происхождения. Переменная облачность.

16 июля местами по стране ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +17..+22°С, днем +29..+34°С, в отдельных районах  страны воздух прогреется до +35..+36°С.

17 июля местами по стране прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый.  Температура воздуха ночью +17..+22°С, днем +27..+34°С.


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▪ Опубликовано 14.07.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17589 | Новости в RSS.

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