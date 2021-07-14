Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях! (Оранжевый уровень опасности)

Днем 14-16 июля (среда-пятница) максимальная температура воздуха во многих районах ожидается +30..+34°С, местами +35..+36°С. В дневные часы 14 июля (среда) на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, град. В дневные часы 14 июля (среда) в Минске ожидается гроза, местами по городу шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, максимальная температура воздуха достигнет +31..+33°С. 15-16 июля (четверг-пятница) сохранится жаркая погода.

Оранжевый уровень опасности.