Прогноз погоды по Беларуси на 14-16 июля

14 июля погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса. Переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. В дневные часы при грозах в отдельных районах сильные ливни и град. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью +16..+22°С, днем +29..+34°С, в отдельных районах воздух прогреется до +35..+36°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

15 и 16 июля республика останется в очень теплой неустойчивой воздушной массе субтропического происхождения.Переменная облачность.

15 июля местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +17..+22°С, днем +29..+34°С, в отдельных районах +35..+36°С.

16 июля местами по стране ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +17..+22°С, днем +29..+34°С, в отдельных районах +35..+36°С.