Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении!
В дневные часы 14 июля (среда) на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, град. Днем 14-16 июля (среда-пятница) максимальная температура воздуха во многих районах республики достигнет +30..+34°С, местами +35..+36°С.
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▪ Опубликовано 13.07.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17582
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