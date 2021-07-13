Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении!

В дневные часы 14 июля (среда) на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, град. Днем 14-16 июля (среда-пятница) максимальная температура воздуха во многих районах республики достигнет +30..+34°С, местами +35..+36°С.

Оранжевый уровень опасности.