Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 13 июля Переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +29..+34°С, в отдельных районах +35..+36°С. В Минске переменная облачность. Местами по городу возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40 %), гроза. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +22..+24°С, днем +32..+34°С, вечером +25..+27°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 13 июля»

▪ Опубликовано 13.07.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17581 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 13 июля».