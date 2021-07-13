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Прогноз погоды по Беларуси на день 13 июля

синоптическая карта

Переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +29..+34°С, в отдельных районах +35..+36°С.

В Минске переменная облачность. Местами по городу возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40 %), гроза. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +22..+24°С, днем +32..+34°С, вечером +25..+27°С.


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▪ Опубликовано 13.07.21 | | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17581 | Новости в RSS.

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