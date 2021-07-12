Прогноз погоды по Беларуси на 13 - 15 июля

13 июля погоду в Беларуси продолжит определять очень теплая неустойчивая воздушная масса. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +16..+22°С, местами она составит +13..+15°С; днем +29..+34°С, в отдельных районах республики воздух прогреется до +35..+36°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

14 и 15 июля республика останется в очень теплой неустойчивой воздушной массе субтропического происхождения. Переменная облачность.

14 июля ночью по северо-западу, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +16..+22°С, днем +29..+34°С, в отдельных районах республики воздух прогреется до +35..+36°С.

15 июля местами по стране ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +17..+22°С, днем +29..+34°С, в отдельных районах страны она составит +35..+36°С.