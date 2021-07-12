Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении (Оранжевый уровень опасности)

12-13 июля (понедельник-вторник) сохранится жаркая погода. В дневные часы максимальная температура воздуха во многих районах ожидается +30..+34°С, местами +35..+36°С. В дневные часы 12 и 13 июля (понедельник-вторник) в Минске максимальная температура воздуха достигнет +32..+34°С. 14-15 июля (среда-четверг) сохранится жаркая погода.

Оранжевый уровень опасности.