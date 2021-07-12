Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 12 июля. Сохранится жаркая погода с переменной облачностью. Преимущественно без осадков, лишь по востоку местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +29.. +34°С, в отдельных районах +35.. +36°С. Сегодня в Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха утром +21..+24°С, днем +31..+34°С, вечером +25..+28°С.

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▪ Опубликовано 12.07.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17572 | Новости в RSS.

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