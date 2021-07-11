Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 11 июля Сохранится жаркая погода с небольшой облачностью. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +28.. +34°С. Сегодня в Минске: без осадков. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха утром +21..+24°С, днем +30..+33°С, вечером +25..+28°С.

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▪ Опубликовано 11.07.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17571 | Новости в RSS.

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