Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
11-13 июля (воскресенье-вторник) в Беларуси сохранится жаркая погода.
В дневные часы максимальная температура воздуха во многих районах ожидается +30 +34°С, 12-13 июля (понедельник-вторник) местами – +35 +36°С.
В Минске днем 11 июля (воскресенье) максимальная температура воздуха составит +31 +33. В дневные часы 12 и 13 июля (понедельник-вторник) максимальная температура воздуха достигнет +32 +34.
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▪ Опубликовано 10.07.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17570
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