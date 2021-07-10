Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

11-13 июля (воскресенье-вторник) в Беларуси сохранится жаркая погода. В дневные часы максимальная температура воздуха во многих районах ожидается +30 +34°С, 12-13 июля (понедельник-вторник) местами – +35 +36°С.

В Минске днем 11 июля (воскресенье) максимальная температура воздуха составит +31 +33. В дневные часы 12 и 13 июля (понедельник-вторник) максимальная температура воздуха достигнет +32 +34.

Оранжевый уровень опасности.