Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 10 июля Небольшая облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по западу кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, по западу порывистый. Максимальная температура воздуха +28.. +34°C. В Минске: небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха утром +19..+22°C, днем +30.. +32°C, вечером +25.. +27°C.

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▪ Опубликовано 10.07.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17568 | Новости в RSS.

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