Прогноз погоды по республике на 10-12 июля

10 июля погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в очень теплой воздушной массе, лишь утром и днем по западу республики скажется влияние фронтального раздела. Небольшая облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем местами по западу пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха ночью +14..+20°С, днем +28..+34°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

11-12 июля погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в очень теплой воздушной массе.

11 июля переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +15..+21°С, днем +28..+34°С.

12 июля переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по Гомельской области возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +17..+22°С, днем +29..+34°С, по юго-востоку местами до +35°С.