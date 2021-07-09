В ближайшую пятидневку ухудшатся условия для работы речного транспорта

По состоянию на 9 июля на реках страны наблюдается спад уровней воды с интенсивностью 1-7 см за сутки, незначительное повышение уровней воды отмечается лишь на Западной Двине на участке Полоцк – Верхнедвинск, Днепре у г. Речица, отдельных притоках Западного Буга, Сожа и Припяти.

На Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Лоев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах повысилась и составляет в основном 23-26ºС.

В ближайшую пятидневку на реках будет наблюдаться спад уровней воды, в результате чего на Березине у г. Светлогорск ухудшатся условия для работы речного транспорта. Температура воды на водных объектах страны повысится.