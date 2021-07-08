Метеоновости
Прогноз погоды по республике на 9-11 июля
9 июля погоду в Беларуси будет определять обширный антициклон, сформированный в очень теплой воздушной массе. Небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха ночью +13..+19°С, местами она составит +20..+22°С, днем +28..+34°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.
10-11 июля погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в очень теплой воздушной массе.
10 июля небольшая облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу Брестской области возможны кратковременные дожди. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +14..+20°С, днем +28..+34°С.
11 июля переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +15..+20°С, днем +28..+34°С.
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▪ Опубликовано 08.07.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17562 | Новости в RSS.
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