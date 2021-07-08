Прогноз погоды по республике на 9-11 июля

9 июля погоду в Беларуси будет определять обширный антициклон, сформированный в очень теплой воздушной массе. Небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха ночью +13..+19°С, местами она составит +20..+22°С, днем +28..+34°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

10-11 июля погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в очень теплой воздушной массе.

10 июля небольшая облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу Брестской области возможны кратковременные дожди. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +14..+20°С, днем +28..+34°С.

11 июля переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +15..+20°С, днем +28..+34°С.