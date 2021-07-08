Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 8 июля Небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем +27..+32°C. Сегодня днем в Минске: Небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха утром +19..+22°C, днем +29..+31°C, вечером +25..+28°C.

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▪ Опубликовано 08.07.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17561 | Новости в RSS.

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