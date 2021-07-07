Прогноз погоды по республике на 8-10 июля

8 июля погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Небольшая облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +14..+20°С, днем +27..+32°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

9 и 10 июля Беларусь останется в основном под влияние антициклона, расположившимся над центральными районами Европейской части России. Сохранится жаркая погода.

9 июля небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +12..+19°С, днем +28..+34°С. 10 июля переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по западу Брестской области возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +14..+20°С, днем +28..+34°С.