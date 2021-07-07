Внимание! Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!

Днем 8 июля (четверг) на большей части территории республики максимальная температура воздуха составит +30..+32°С.

В дневные часы 9 и 10 июля (пятница-суббота) во многих районах Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30..+34°С.

Днем 8 июля (четверг) по городу максимальная температура воздуха составит +30..+31°С.

В дневные часы 9 и 10 июля (пятница-суббота) в Минске максимальная температура воздуха достигнет +30..+32°С.

Уровень опасности: желтый.