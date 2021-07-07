Метеоновости
Внимание! Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!
Днем 8 июля (четверг) на большей части территории республики максимальная температура воздуха составит +30..+32°С.
В дневные часы 9 и 10 июля (пятница-суббота) во многих районах Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30..+34°С.
Днем 8 июля (четверг) по городу максимальная температура воздуха составит +30..+31°С.
В дневные часы 9 и 10 июля (пятница-суббота) в Минске максимальная температура воздуха достигнет +30..+32°С.
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▪ Опубликовано 07.07.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17558
▪ Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».