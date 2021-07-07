Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 7 июля Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по западу кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +25..+30°C. В Минске переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха утро +18..+20°C, днем +27..+29°C, вечером +23..+25°C.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 7 июля»

▪ Опубликовано 07.07.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17556 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 7 июля».