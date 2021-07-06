Прогноз погоды по республике на 7-9 июля

7 июля погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, днем по западу скажется влияние теряющего активность фронтального раздела. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13..+19°С, днем +25..+30°С. Атмосферное давление будет расти.

8-9 июля погодные условия в Беларуси будет формировать обширный антициклон с центром над Брянской областью. Установится жаркая погода. Малооблачно. Ветер юго-восточный, южный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +12..+19°С, днем +28..+33°С.