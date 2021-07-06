Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 6 июля Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +24.. +29°С. Сегодня в Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха утром +19..+21°С, днем +26..+28°С, вечером +21..+23°С.

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▪ Опубликовано 06.07.21 | cиноптики Белгидромета | Адрес: https://www.pogoda.by/news/?page=17553 | Новости в RSS.

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