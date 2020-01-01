 

Фактическая погода

Минск (Уручье) за 12:20 UTC
Температура воздуха: -5.3°C
Ветер: 4.9 м/с, порывы до 8 м/с, Восточный
Влажность 73%
Давление 993 гПа [745 мм], падает (на уровне станции)
Давление 1023 гПа [767 мм], падает (на уровне моря)

Географические координаты

Минск: 53.960° с.ш. и 27.700° в.д.

Часовой пояс Минск: UTC +3 ч

Минск на карте

Астрономия

Восход и заход Солнца в Минске
Восход: 09:16,  заход: 16:47 [время местное]

Сумерки гражданские
Начало: 08:31,  конец: 17:32

Луна: убывающая
Освещенность диска 20.9%

Магнитные бури

Сегодня, в 12:00 UTC
Геомагнитный фон: спокойный

В 12:25 UTC
Скорость солнечного ветра: 476.5 км/с
Температура плазмы: 146000 K
Плотность протонов 3.7 p/см³

Прогноз синоптика Белгидромета
Минск, Беларусь
  • Города РБ
    1. Барановичи
      Березино
      Березинский зап.
      Бобруйск
      Борисов
      Брагин
      Брест
      Василевичи
      Верхнедвинск
      Вилейка
      Витебск
      Волковыск
      Воложин
      Высокое
      Ганцевичи
      Гомель
      Горки
      Гродно
      Гродно2
      Докшицы
      Дрогичин
      Езерище
      Житковичи
      Жлобин
      Жодино
      Ивацевичи
      Калинковичи
      Кличев
      Костюковичи
      Лельчицы
      Лепель
      Лида
      Лынтупы
      Любань
      М.Горка
      Минск
      Могилёв
      Мозырь
      Молодечно
      Мстиславль
      Нарочь
      Новогрудок
      Октябрь
      Орша
      Ошмяны
      Речица
      Пинск
      Полесская
      Полоцк
      Пружаны
      Светлогорск
      Сенно
      Славгород
      Слуцк
      Солигорск
      Столбцы
      Чечерск
      Шарковщина
      Щучин
      Варшава 
      Вильнюс
      Киев 
      Москва 
      Рига
      Таллин
    • ПОГОДА НА 6 ДНЕЙ
    МЕТЕОПРОГНОЗ     		ДРУГИЕ СТРАНЫ
    МЕТЕОКАРТЫ    		 ПОГОДА В ТЕЛЕФОН
    МЕТЕОГРАММА
    10.12
    день    		 ??????????  -3..-5°C  Юго-восточный
    5-10 м/с    		 Увеличение облачности. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%).
    11.12
    ночь    		 ??????  -3..-5°C  Юго-восточный
    5-10 м/с
    Порывы 12 м/с    		 Облачно. Временами осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80-90%). Гололед, на дорогах гололедица. Слабый туман.
    11.12
    день    		 ??????  0..+2°C  Юго-восточный
    5-10 м/с
    Порывы 12 м/с

    Карты и графики

    Метеограммы Минск
    Карта порывов ветра
    Максимальная температура
    Минимальная температура
    Карта прогноза температуры
    Карта прогноза осадков
    Карта прогноза скорости ветра
    Карта прогноза облачности
    Температура моря

     
     

    Прогноз синоптика

    Минск

    Погода на сегодня, 10.12

    ?????????? ?????????? -3..-5° 
    Увеличение облачности. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). 
     
     

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    Плохая погода

    Неблагоприятные явления погоды: Полесская, Волковыск, Высокое, Высокое...

     
     

    Видеопрогноз

     

    Метеоновости

    10.12. Прогноз погоды на 11-13 декабря

    11 декабря погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, смещающиеся с юга Европы. Прогнозируется облачная погода. На большей части территории страны пройдут 

    10.12. штормовое предупреждение Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

    11 декабря (пятница) на большей части территории республики и в Минске ожидается гололед, на дорогах гололедица.

    10.12. На реках отмечаются резкие суточные колебания уровней воды

    В истекший период (5-9 декабря) в результате установившейся холодной погоды на водных объектах страны происходило усиление ледообразовательных процессов.
    По состоянию на 10 декабря ледостав и ледостав 

    10.12. В прошедшие сутки среднесуточная температура воздуха составила -4..-7°С

    В прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода со среднесуточной температурой воздуха -4..-7°С, что на 1-4°С ниже средних многолетних значений. Максимальная температура воздуха вчера днем 

    10.12. штормовое предупреждение Внимание!

    Днем 10 декабря (четверг) местами по Брестской и Гомельской областям ожидается гололед. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.

    10.12. Прогноз погоды по Беларуси на день 10 декабря

    Увеличение облачности. По юго-западной половине временами осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). Местами по Брестской и Гомельской областям гололед. На отдельных участках дорог республики гололедица. 

    09.12. Прогноз погоды по Беларуси на 10-12 декабря

    10 декабря погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над Европейской территорией России, днем по юго-западной половине скажется влияние атмосферного фронта. 

    09.12. В прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода

    В прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 2-5°С. Максимальная температура воздуха вчера днем составила -3..-7°С, минимальная 

    09.12. штормовое предупреждение Внимание!

    10 декабря (четверг) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, днем местами по Брестской и Гомельской областям ожидается гололед.

    09.12. штормовое предупреждение Внимание!

    Днем 9 декабря (среда) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.

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    Метеорологическая обстановка

    Карта температура максимальная
    Температура
    максимальная

    Карта температура минимальная
    Температура
    минимальная

    Карта количества осадков за 12 ч
    Количество
    осадков за 12 ч

    метеорадар
    Радарные карты

     
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