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Минск
Погода на сегодня, 10.12
|-3..-5°
|Увеличение облачности. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). →
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Неблагоприятные явления погоды: Полесская, Волковыск, Высокое, Высокое...
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Метеоновости
10.12. Прогноз погоды на 11-13 декабря
11 декабря погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, смещающиеся с юга Европы. Прогнозируется облачная погода. На большей части территории страны пройдут →
10.12. Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
11 декабря (пятница) на большей части территории республики и в Минске ожидается гололед, на дорогах гололедица.
10.12. На реках отмечаются резкие суточные колебания уровней воды
В истекший период (5-9 декабря) в результате установившейся холодной погоды на водных объектах страны происходило усиление ледообразовательных процессов.
По состоянию на 10 декабря ледостав и ледостав →
10.12. В прошедшие сутки среднесуточная температура воздуха составила -4..-7°С
В прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода со среднесуточной температурой воздуха -4..-7°С, что на 1-4°С ниже средних многолетних значений. Максимальная температура воздуха вчера днем →
10.12. Внимание!
Днем 10 декабря (четверг) местами по Брестской и Гомельской областям ожидается гололед. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
10.12. Прогноз погоды по Беларуси на день 10 декабря
Увеличение облачности. По юго-западной половине временами осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). Местами по Брестской и Гомельской областям гололед. На отдельных участках дорог республики гололедица. →
09.12. Прогноз погоды по Беларуси на 10-12 декабря
10 декабря погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над Европейской территорией России, днем по юго-западной половине скажется влияние атмосферного фронта. →
09.12. В прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода
В прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 2-5°С. Максимальная температура воздуха вчера днем составила -3..-7°С, минимальная →
09.12. Внимание!
10 декабря (четверг) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, днем местами по Брестской и Гомельской областям ожидается гололед.
09.12. Внимание!
Днем 9 декабря (среда) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.