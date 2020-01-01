Погода на сегодня, 10.12

Плохая погода

Неблагоприятные явления погоды : Полесская, Волковыск, Высокое, Высокое...

10.12 11:15 Полесская. Ветер В-Ю-В, 8 м/с, порыв 12 м/с. 10.12 10:25 Волковыск. Ветер В-Ю-В, 6 м/с, порыв 12 м/с. 10.12 06:58 Высокое. Гололедица. Температура: -3°С. Гололед. 0 мм. Температура: -3°С. 10.12 06:58 Высокое. Гололедица. Температура: -3°С. Гололед. 0 мм. Температура: -3°С. 10.12 06:43 Брест. Гололедица. Температура: -3°С. Гололед. 0 мм. Температура: -3°С. 10.12 06:43 Брест. Гололедица. Температура: -3°С. Гололед. 0 мм. Температура: -3°С. 10.12 06:39 Пружаны. Гололедица. Температура: -3°С. Гололед. 0 мм. Температура: -3°С. 10.12 06:39 Пружаны. Гололедица. Температура: -3°С. Гололед. 0 мм. Температура: -3°С. 10.12 06:15 Барановичи. Гололедица. Температура: -5°С. 10.12 04:40 Барановичи. Гололед. 0 мм. Температура: -5°С.

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Метеоновости

10.12. Прогноз погоды на 11-13 декабря

11 декабря погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, смещающиеся с юга Европы. Прогнозируется облачная погода. На большей части территории страны пройдут →

10.12. Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

11 декабря (пятница) на большей части территории республики и в Минске ожидается гололед, на дорогах гололедица.

10.12. На реках отмечаются резкие суточные колебания уровней воды

В истекший период (5-9 декабря) в результате установившейся холодной погоды на водных объектах страны происходило усиление ледообразовательных процессов.

По состоянию на 10 декабря ледостав и ледостав →

10.12. В прошедшие сутки среднесуточная температура воздуха составила -4..-7°С

В прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода со среднесуточной температурой воздуха -4..-7°С, что на 1-4°С ниже средних многолетних значений. Максимальная температура воздуха вчера днем →

10.12. Внимание!

Днем 10 декабря (четверг) местами по Брестской и Гомельской областям ожидается гололед. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.

10.12. Прогноз погоды по Беларуси на день 10 декабря

Увеличение облачности. По юго-западной половине временами осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). Местами по Брестской и Гомельской областям гололед. На отдельных участках дорог республики гололедица. →

09.12. Прогноз погоды по Беларуси на 10-12 декабря

10 декабря погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над Европейской территорией России, днем по юго-западной половине скажется влияние атмосферного фронта. →

09.12. В прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода

В прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 2-5°С. Максимальная температура воздуха вчера днем составила -3..-7°С, минимальная →

09.12. Внимание!

10 декабря (четверг) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, днем местами по Брестской и Гомельской областям ожидается гололед.

09.12. Внимание!

Днем 9 декабря (среда) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.

Метеорологическая обстановка



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Температура

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