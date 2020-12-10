Прогноз погоды на 11-13 декабря

11 декабря погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, смещающиеся с юга Европы. Прогнозируется облачная погода. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), гололед, на дорогах гололедица. В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный умеренный, до порывистого.Температура воздуха минимальная ночью от -7°С по северо-востоку до +1°С по юго-западу страны, максимальная днем -2..+4°С. Атмосферное давление ночью упадет, днем будет расти.

12 декабря республика будет находиться под влиянием малоактивного атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно по юго-западной половине страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-10°С, максимальная днем -1..-6°С; по юго-западу в течение суток -2..+1°С.

13 декабря погоду будет определять атмосферный фронт, который переместится с территории Украины. Облачно. Ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, по юго-западу 0..+1°С, максимальная днем -4..+3°С.