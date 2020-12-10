Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 10 декабря Увеличение облачности. По юго-западной половине временами осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). Местами по Брестской и Гомельской областям гололед. На отдельных участках дорог республики гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха 0, -6°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром -6..-8°С, днем -3..-5°С, вечером -3..-5°С.

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▪ Опубликовано 10.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35981 | Новости в RSS.

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