Прогноз погоды по Беларуси на 10-12 декабря

10 декабря погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над Европейской территорией России, днем по юго-западной половине скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается увеличение облачности. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем по юго-западной половине временами осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). Днем местами по Брестской и Гомельской областям гололед. На отдельных участках дорог республики гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по юго-западу до -10°С по востоку страны, максимальная днем 0..-6°С. Атмосферное давление будет падать.

11 декабря погоду будет определять фронтальная система, смещающаяся с территории Украины. Ожидаются временами осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью от +1°С по юго-западу до -7°С по северо-востоку, днем -3..+4°С.

12 декабря республика будет находиться под влиянием малоактивного атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Местами кратковременные осадки, в основном мокрый снег. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью -3..-10°С, по юго-западу -2..+1°С, днем -5..+1°С.