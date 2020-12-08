Прогноз погоды по республике на 9-11 декабря

9 декабря погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над Европейской территорией России. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха минимальная ночью от -3°С по западу до -11°С по востоку страны, максимальная днем 0..-6°С. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

10 декабря ночью сохранится влияние периферии холодного антициклона, утром и днем погоду будет определять активная фронтальная система, смещающаяся с территории Балканского полуострова. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах по юго-западу республики небольшой кратковременный снег, утром и днем на большей части территории страны кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по юго-западной половине с дождем). Утром и днем местами гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха минимальная ночью -5..-12°С, максимальная днем 0..-5°С; в юго-западных районах ночью -2..-4°С, днем +1..+2°С.

11 декабря на большей части страны сохраниться влияние фронтальной системы. Ожидается облачно с прояснениями. Временами осадки (мокрый снег, дождь). Местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха минимальная ночью от +1°С по юго-западу до -7°С по северо-востоку, максимальная днем -3..+4°С.