Прогноз погоды по республике на 8-10 декабря

8 декабря погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над европейской территорией России. Ожидается переменная облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, ночью местами в западных районах сильный порывистый. Минимальная температура воздуха ночью от -3°С по западу до -12°С по востоку страны, максимальная - днем по стране в пределах от -1°С до -6°С. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

9 декабря погоду продолжит определять ветреная периферия антициклона с центром над Средней Волгой, и холодная континентальная воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Минимальная температура воздуха ночью в пределах от от -7°С до -14°С, по юго-западу -4..-6°С; максимальная - днем -1..-7°С.

10 декабря ночью сохранится влияние периферии антициклона, утром и днем погоду будет определять активная фронтальная система, смещающаяся с Балканского полуострова. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдет небольшой снег, утром и днем на большей части кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по юго-западной половине с дождем). Утром и днем местами туман, гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Минимальная температура воздуха ночью в пределах от -5°С до -12°С, максимальная - днем 0..-5°С, в юго-западных районах ночью -3..-4°С, днем +1..+2°С.