Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 6 декабря Переменная облачность. Без существенных осадков. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем -4..+2°C, по западу +3..+6°C. В Минске переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Местами по городу слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха утром -1..-2°C, днем около 0°C, вечером -3..-5°C.

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▪ Опубликовано 06.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35965 | Новости в RSS.

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