Прогноз погоды по республике на 5-7 декабря

5 декабря погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой. Ожидается преобладание облачной погоды. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем -1..+4°С, по юго-западу +5..+8°С. Атмосферное давление будет расти.

6 декабря погоду в республике продолжит формировать периферия антициклона с центром над Средней Волгой. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет колебаться от -7°С по востоку до +5°С по западу страны; максимальная днем составит -4..+3°С, в юго-западных районах +4..+6°С.

7 декабря сохранится влияние периферии антициклона, при этом на территорию нашей страны начнет поступать холодный континентальный воздух. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Местами на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах по западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, по востоку до -10°С; максимальная температура днем 0..-6°С, в крайних западных районах до +2°С.