На отдельных участках рек появились ледяные образования

В истекший период (1-3 декабря) на большинстве рек наблюдался рост уровней воды, на Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Лоев и Соже у г. Гомель уровни воды превысили отметки, лимитирующие судоходство. В результате понижения температуры воздуха, на отдельных участках рек появились ледяные образования.

По состоянию на 4 декабря ледяные образования в виде заберегов отмечаются на некоторых притоках Западного Буга, Днепра, Сожа и озере Червоное.

Температура воды составляет в водоемах 0,4-3,6°С, в реках бассейнов Западной Двины, Днепра, Сожа 0,1-1,8°С, Немана, Вилии, Западного Буга, Березины и Припяти 0,4-3,4°С.

Рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-5 см наблюдается на Днепре, Березине, отдельных участках Западной Двины, Немана, Вилии, Сожа и Припяти. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно и Березине у г. Бобруйск.

В ближайшие дни на реках страны будет преобладать рост уровней воды, в результате чего на Березине у г. Бобруйск уровень воды превысит отметку, лимитирующую судоходство. Синоптическая обстановка будет способствовать разрушению ледяных образований.

В начале следующей недели, в результате понижения температуры воздуха, ледообразовательные процессы на водных объектах возобновятся.