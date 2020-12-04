Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 декабря Преобладание облачной погоды. Местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от -1°С до +4°С. В Минске: преобладание облачной погоды. Местами по городу небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 60-70%), гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром -1..-2°С, днем 0..+2°С, вечером 0..+2°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 4 декабря»

▪ Опубликовано 04.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35957 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 4 декабря».