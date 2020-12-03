Прогноз погоды по Беларуси на 4-6 декабря

4 декабря погодные условия в Беларуси будет определять теплая влажная воздушная масса, поступающая с юга. Ожидается преобладание облачной погоды. Местами пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь), ожидается гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами 15-18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем -1..+4°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем – существенно не изменится.

5 и 6 декабря погоду в стране обусловит периферия антициклона с центром над Средней Волгой, ночью 5 декабря сохранится влияние влажной воздушной массы средиземноморского происхождения.

5 декабря ожидается преимущественно облачная погода. Ночью местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. По востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток 0..+5°С, в восточных районах -1..-3°С, днем по западу +6..+8°С.

6 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью от -7°С по востоку до +5°С по западу страны; днем -4..+3°С, в юго-западных районах +4..+6°С.