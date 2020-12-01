Архив новостной ленты. Всего архиве: 15015 метеоновости

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Новостей за ДЕКАБРЬ 2020 года: 14

Внимание!

4 декабря (пятница) местами по республике ожидается гололед, на дорогах гололедица. В отдельных районах усилится ветер порывами 15-18 м/с.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 03.12.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35954

Прогноз погоды по Беларуси на день 3 декабря

Преобладание облачной погоды. Во многих районах небольшие осадки (снег, морось). На большей части территории гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, по западу страны до порывистого. Максимальная температура воздуха -3..+2°С. В Минске: облачно. Небольшие осадки (снег, морось) (вероятность осадков 80-90 %). Гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха утром -2..-3°С, днем 0..-2°С, вечером 0..-1°С.



▪ Размещено 03.12.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35953

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 3 декабря (четверг), в период с 5 до 8 часов на большей части территории республики ожидается гололед, на дорогах гололедица, которые сохранятся в течение дня.

Сегодня, 3 декабря (четверг), в период 5 до 8 часов в Минке ожидается гололед, на дорогах сохранится гололедица. Неблагоприятные явления сохранятся большую часть дня.

Оранжевый уровень опасности.

▪ Размещено 03.12.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35951

Прогноз погоды по республике на 3-5 декабря

3 декабря погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной неустойчивой воздушной массе. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью во многих районах, днем местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог будет отмечаться гололедица. Ветер ожидается юго-восточный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха ночью составит -2..-8°С, днем -3..+2°С. Атмосферное давление будет падать.

4 декабря погоду в стране обусловит ветреная западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой и теплая неустойчивая воздушная масса средиземноморского происхождения. Ожидается преимущественно облачно. В отдельных районах страны пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами будет отмечаться слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью -5..+1°С, днем от -2°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу.

5 декабря в стране сохранится влияние ветреной западной периферии антициклона с центром над Средней Волгой и теплой неустойчивой воздушной массы средиземноморского происхождения. Ожидается преобладание облачной погоды. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Витебской области небольшие осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток 0..+5°С, по востоку -1..-3°С, днем по западу +6..+7°С.

▪ Размещено 02.12.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35950

Внимание!

3 декабря (четверг) на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 02.12.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35949

У озимых культур будут продолжаться процессы закаливания

В конце осени на большей территории Беларуси запасы влаги в метровом горизонте почвы под озимыми культурами и на зяби оказались близки к средним многолетним показателям, в западных районах и местами в южной части республики – несколько меньше. Агрометеорологические условия для начала зимовки озимых культур складываются удовлетворительно. По последним данным наблюдений на большей территории Беларуси отмечается небольшой снежный покров, в юго-восточном регионе страны он практически отсутствует.

В ближайшее время у озимых культур будут продолжаться процессы закаливания. Низких температур, представляющих опасность зимующим посевам, не ожидается.

▪ Размещено 02.12.2020 | агрометеорологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35948

Температура воздуха за 1 декабря была около климатической нормы

В прошедшие сутки сохранялась облачная с прояснениями погода. Существенных осадков по стране не отмечалось, лишь ночью в отдельных районах по юго-востоку прошел небольшой снег. Местами отмечался туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Максимальная температура воздуха вчера днем составила -2..+3°С, минимальная – прошедшей ночью была -1..-7°С, по западу при прояснениях она понижалась до -8..-9°С. Среднесуточная температура воздуха за 1 декабря составила 0..-4°С, что в основном около климатической нормы, лишь местами по Брестской области на 3-4°С ниже нее.

По последним данным, на большей части территории сохраняется снежный покров высотой 0,5-8 см (Езерище 13 см).

▪ Размещено 02.12.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35947

Внимание!

Днем 2 декабря (среда) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 02.12.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35946

Прогноз погоды по Беларуси на день 2 декабря

Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха максимальная днем 0..-5°C.

В Минске облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег (вероятность осадков 30-40 %). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха утром -3..-4°C, днем -1..-3°C, вечером -2..-4°C.



▪ Размещено 02.12.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35945

Внимание!

2 декабря (среда) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 01.12.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35944

Прогноз погоды по республике на 2-4 декабря

2 декабря погодные условия в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. По юго-востоку страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, днем местами пройдет небольшой снег. Местами будут отмечаться слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью составит -1..-7°С, при прояснениях она понизится до -9°С, днем 0..-5°С. Атмосферное давление будет падать.

3 декабря погоду в республике, в основном, будет определять малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с территории Беларуси на северо-запад Европейской территории России. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог будет отмечаться гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит -2..-7°С, днем -4..+2°С.

4 декабря ночью скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, смещающегося с территории Западной Украины. Днем погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром в отдельных районах страны возможен небольшой кратковременный снег, в дневные часы ожидается преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог будет отмечаться гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 0..-5°С, днем 0..+5°С.

▪ Размещено 01.12.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35943

Среднесуточная температура воздуха за 30 ноября составила 0..-1°С

В прошедшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. Днем во многих районах, ночью местами прошли небольшие осадки, в основном в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах отмечался слабый гололед, на дорогах гололедица. В дневные часы местами сохранялось налипание мокрого снега, утром местами сгущался туман.

Максимальная температура воздуха вчера днем была -1..+1°С, минимальная – прошедшей ночью -1..-7°С. Среднесуточная температура воздуха за 30 ноября составила 0..-1°С, что в основном на 1-3°С выше климатической нормы.

По последним данным, на большей части территории сохраняется снежный покров высотой 0,5-8 см (Езерище 14 см и Ошмяны 11 см).

▪ Размещено 01.12.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35942

Внимание!

Днем 1 декабря (вторник) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 01.12.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35941

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 декабря

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный слабый. Максимальная температура воздуха -2..+2°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром 0..-2°С, днем 0..-2°С, вечером -1..-3°С.



▪ Размещено 01.12.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35940