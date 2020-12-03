Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 3 декабря Преобладание облачной погоды. Во многих районах небольшие осадки (снег, морось). На большей части территории гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, по западу страны до порывистого. Максимальная температура воздуха -3..+2°С. В Минске: облачно. Небольшие осадки (снег, морось) (вероятность осадков 80-90 %). Гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха утром -2..-3°С, днем 0..-2°С, вечером 0..-1°С.

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▪ Опубликовано 03.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35953 | Новости в RSS.

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