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Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

  Сегодня, 3 декабря (четверг), в период с 5 до 8 часов на большей части территории республики ожидается гололед, на дорогах гололедица, которые сохранятся в течение дня.
Сегодня, 3 декабря (четверг), в период 5 до 8 часов в Минке ожидается гололед, на дорогах сохранится гололедица. Неблагоприятные явления сохранятся большую часть дня.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 03.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35951

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