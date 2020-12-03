Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Сегодня, 3 декабря (четверг), в период с 5 до 8 часов на большей части территории республики ожидается гололед, на дорогах гололедица, которые сохранятся в течение дня.
Сегодня, 3 декабря (четверг), в период 5 до 8 часов в Минке ожидается гололед, на дорогах сохранится гололедица. Неблагоприятные явления сохранятся большую часть дня.
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▪ Опубликовано 03.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35951
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