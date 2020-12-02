Прогноз погоды по республике на 3-5 декабря

3 декабря погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной неустойчивой воздушной массе. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью во многих районах, днем местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог будет отмечаться гололедица. Ветер ожидается юго-восточный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха ночью составит -2..-8°С, днем -3..+2°С. Атмосферное давление будет падать.

4 декабря погоду в стране обусловит ветреная западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой и теплая неустойчивая воздушная масса средиземноморского происхождения. Ожидается преимущественно облачно. В отдельных районах страны пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами будет отмечаться слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью -5..+1°С, днем от -2°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу.

5 декабря в стране сохранится влияние ветреной западной периферии антициклона с центром над Средней Волгой и теплой неустойчивой воздушной массы средиземноморского происхождения. Ожидается преобладание облачной погоды. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Витебской области небольшие осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток 0..+5°С, по востоку -1..-3°С, днем по западу +6..+7°С.