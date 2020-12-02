Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 2 декабря Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха максимальная днем 0..-5°C. В Минске облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег (вероятность осадков 30-40 %). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха утром -3..-4°C, днем -1..-3°C, вечером -2..-4°C.

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▪ Опубликовано 02.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35945 | Новости в RSS.

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