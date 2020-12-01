Прогноз погоды по республике на 2-4 декабря

2 декабря погодные условия в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. По юго-востоку страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, днем местами пройдет небольшой снег. Местами будут отмечаться слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью составит -1..-7°С, при прояснениях она понизится до -9°С, днем 0..-5°С. Атмосферное давление будет падать.

3 декабря погоду в республике, в основном, будет определять малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с территории Беларуси на северо-запад Европейской территории России. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог будет отмечаться гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит -2..-7°С, днем -4..+2°С.

4 декабря ночью скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, смещающегося с территории Западной Украины. Днем погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром в отдельных районах страны возможен небольшой кратковременный снег, в дневные часы ожидается преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог будет отмечаться гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 0..-5°С, днем 0..+5°С.