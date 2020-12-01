Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 декабря Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный слабый. Максимальная температура воздуха -2..+2°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром 0..-2°С, днем 0..-2°С, вечером -1..-3°С.

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▪ Опубликовано 01.12.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35940 | Новости в RSS.

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