Прогноз погоды на 1-3 декабря

1 декабря погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный слабый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+2°С. Атмосферное давление будет расти.

2 декабря большая часть территории республики останется в области повышенного атмосферного давления, лишь восток Беларуси окажется под влиянием малоактивного фронта, смещающегося с Украины. Ожидается облачная погода. Ночью по юго-востоку, а днем местами по восточной половине республики небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточной четверти от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, при прояснениях до -10°С, максимальная днем 0..-5°С.

3 декабря влияние малоактивного фронта распространится на большую часть страны. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории страны небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, при прояснениях до -10°С, максимальная днем -5..+1°С.