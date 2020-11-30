На большинстве рек страны рост уровней воды сохранится

В истекший период (26-29 ноября) на реках преобладал рост уровней воды, в результате чего на Днепре у г. Речица и Соже у г. Славгород улучшились условия для работы речного транспорта.

По состоянию на 30 ноября на большинстве рек наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-17 см.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и Соже у г. Гомель.

Температура воды понизилась и составляет в водоемах 1,4-4,4°С, в реках бассейнов Западной Двины, Днепра и Сожа 0,8-3,3°С, Немана, Вилии, Березины и Припяти 2,0-4,5°С, Западного Буга 3,2-4,9°С.

В ближайшую пятидневку на большинстве рек страны рост уровней воды сохранится, в результате чего на Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Лоев и Соже у г. Гомель уровни воды превысят отметки, лимитирующие судоходство. Температура воды будет понижаться, на отдельных участках рек возможно появление кратковременных ледяных образований.