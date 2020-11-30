Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 30 ноября Облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдет небольшой снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха днем -3..+2°C. В Минске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 70-80 %). Местами по городу налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха утром 0..-2°C, днем около 0°C, вечером -1..-2°C.

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▪ Опубликовано 30.11.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35935 | Новости в RSS.

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