Прогноз погоды по республике на 28-30 ноября

28 ноября погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося через восток Беларуси на Украину. Ожидается облачная погода. Временами пройдут осадки, преимущественно снег, мокрый снег, местами будут отмечаться налипание мокрого снега, туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -4..+2°С, днем -1..+4°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

29 ноября республика останется под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов. Облачно. Временами прогнозируется снег, мокрый снег. Местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -5..+2°С, днем -3..+2°С.

30 ноября погоду в стране в основном будет определять неустойчивая холодная воздушная масса, сформированная в северных широтах. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдет кратковременный снег. На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер северный с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1..-7°С, днем -4..+1°С.