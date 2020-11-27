Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 27 ноября Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем 0..+6°C. В Минске кратковременные осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 70-80 %). Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха утром+1..+3°C, днем +2..+4°C, вечером 0..+2°C.

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▪ Опубликовано 27.11.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35926 | Новости в RSS.

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