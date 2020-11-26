Прогноз погоды по республике на 27-29 ноября

27 ноября погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, с центром над северо-западными районами России. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах будет отмечаться слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью составит -2..+4°С, днем 0..+6°С.

28-29 ноября на территории республики скажется влияние атмосферных фронтов и холодной воздушной массы, распространяющейся с севера Европы.

28 ноября ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки, в основном в виде снега и мокрого снега. Ночью и утром местами слабые туманы и гололеды. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -4°С до +2°С, днем от -2°С до +4°С.

29 ноября сохранится облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдет снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог будет отмечаться гололедица. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью составит -5..+1°С, днем -3..+3°С.