Прогноз погоды по Беларуси на 26-28 ноября

26 ноября погодные условия в Беларуси ночью и утром будет определять малоактивный фронтальный раздел. Днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах сгустятся туманы, слабый гололед. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0..+6°С, ночью по западной половине при прояснениях -1..-5°С.

27 ноября погоду в стране будет определять система фронтов от циклона с центром над Ленинградской областью России. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах слабый туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем 0..+6°С.

28 ноября погоду обусловит поле пониженного атмосферного давления, сформированное в более прохладной воздушной массе, преимущественно по южной половине страны скажется влияние фронтальных разделов. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (в основном снег, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -4..+2°С, днем -2..+4°С.