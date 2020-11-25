Метеоновости
На реках будут отмечаться колебания уровней воды
По состоянию на 25 ноября на большем протяжении Западной Двины, Березины и Сожа, отдельных участках Немана, Вилии и Днепра отмечается рост уровней воды, обусловленный выпадением осадков. На Западном Буге и Припяти наблюдается небольшой спад уровней воды и ровный их ход.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Славгород и г. Гомель.
Температура воды понизилась и составляет в водоемах 3,4-4,9°С, в реках бассейнов Западной Двины, Днепра и Сожа 1,6-3,8°С, Вилии, Немана, Березины и Припяти 3,0-5,8°С, Западного Буга 5,0-6,4°С.
В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды, температура воды будет понижаться.
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▪ Опубликовано 25.11.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35921
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