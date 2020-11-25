Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 25 ноября Облачная погода. Во многих районах небольшие дожди. Местами туман. Ветер западный умеренный. Максимальная температура воздуха +3.. +8°С. В Минске: облачно. Временами небольшой дождь (вероятность осадков 80-90%). Слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха утром +4.. +5°С, днем +5.. +6°С, вечером +4.. +5°С.

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▪ Опубликовано 25.11.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35918 | Новости в RSS.

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