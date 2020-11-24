Прогноз погоды по республике на 25-27 ноября

25 ноября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса. Облачно. На большей части территории страны пройдут осадки, в основном дождь. Местами слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью 0..+5°С, днем +3..+8°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

26 ноября сохранится влияние воздушной массы, поступающей с Атлантики. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в основном по северо-восточной половине страны прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах республики будет сгущаться туман. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -2..+5°С, по юго-западу при прояснениях до -5°С, днем 0..+7°С.

27 ноября погоду будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами слабый туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем 0..+6°С.