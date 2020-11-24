Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 24 ноября Облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер западный, северо-западный порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит +3..+8°C. В Минске ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня кратковременные осадки, в основном дождь (вероятность осадков 70-80%). Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха утром +3..+4°C, днем +4..+6°C, вечером +3..+5°C.

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▪ Опубликовано 24.11.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35914 | Новости в RSS.

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